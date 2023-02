Osimhen e Kvaratskhelia devastanti, media di un contributo al gol per gara

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia formano una coppia devastante. I due calciatori stanno trascinando il Napoli a suon di gol, assist e giocate memorabili. A fotografare il loro rendimento è stato il portale Transfermarkt, che ha compilato una tabella riguardo il contributo al gol per gara dei due giocatori, contando chi ha disputato almeno 10 partite. Il georgiano, con 10 gol e 14 assist in 22 gare, ha contribuito ad 1.09 gol per partita, mentre il nigeriano con 17 gol e 4 assist in 21 gare ha esattamente un contributo per gara.