Napoli Primavera – I ragazzi di mister Frutalupi vengono sconfitti in casa per 2-3 dal Lecce

Il Napoli Primavera ha giocato oggi a Cercola contro i pari età del Lecce rimediando un’altra sconfitta, la seconda di fila. Per la formazione di mister Frustalupi arriva il vantaggio al minuto numero 7 col gol di Sahli, ma al minuto 17 il Lecce pareggia con Burnete. Poco prima della fine del primo tempo arriva la beffa per gli azzurrini perché i pugliese trovano il gol dell’1-2 con un’autorete di Gioielli. Nella ripresa la squadra di casa reagisce e al minuto 77 Sahli firma la doppietta personale e porta il match in parità. Ma 5 minuti dopo il pareggio degli azzurri arriva il 2-3 per i giallorossi che viene firmato da Berisha e che si rivela poi il gol vittoria. Gli azzurrini pagano una fase difensiva non molto brillante nella giornata odierna e rimangono ancora coinvolti nelle parti basse della classifica.