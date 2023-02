Moggi a bordocampo durante Napoli-Juventus: “Conosco le regole”

Negli ultimi giorni Luciano Moggi è finito al centro delle polemiche per la sua presenza a bordo campo durante Napoli-Juventus Primavera. L’ex direttore di Napoli e Juventus ha spiegato le sue ragioni durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’.

Ecco la spiegazione di Moggi a Radio Crc: “La polemica che è scoppiata perché ero presente a Napoli-Juventus Primavera? Io i regolamenti li conosco bene, dopo il 5-1 c’era questa partita ed io ero a Napoli, per questo sono andato. Agli inservienti di questo campo chiesi di accompagnarmi alla tribuna. Dalla pista d’atletica mi feci accompagnare alla Tribuna. Conosco il regolamento e so che uno che non è tesserato non può stare a bordo campo in una partita della FIGC. Salutai Pessotto che era stato anche mio amico”.

Infine Moggi ha concluso: “Chinè piuttosto che andare ad interrogare gli inservienti del campo di Cercola che mi avevano accompagnato in Tribuna, sono andati a cercare Pessotto. Se avessero parlato con gli inservienti non sarebbe successo niente perché avrebbero spiegato la cosa”.