Milan-Torino – Le formzioni ufficiali dell’anticipo della giornata di Serie A

Il Milan affronta il Torino a San Siro nell’anticipo della giornata 22 del campionato di Serie A dopo 5 sconfitte di fila, e con i granata hanno perso ben 2 volte quest’anno. I rossoneri non vincono dal match di Salerno del 4 gennaio e hanno perso molti punti dal Napoli capolista e sono al momento fuori dalla lotta Champions. Per il club allenato da Stefano Pioli è tornato Zlatan Ibrahimovic, che però parte dalla panchina, mentre torna in campo dal 1′ minuto Rafael Leao, anche se ci sono ancora assenze importanti. Per il Torino modulo solito con Sanabria come primo punta e alle sue spalle la coppia di trequartisti formata da Vlasic e Miranchuk. Per la formazione granata esordio dal primo minuto per il classe 2004 Gineitis a centrocampo. Queste le formazioni ufficiali del match:

Milan – Tatarusanu; Kjaer; Kalulu; Thiaw; Saelemakers; Krunic; Tonali; Hernandez; Diaz; Giroud; Leao

Torino – Milinkovic Savic; Djidji; Schuurs; Buongiorno; Singo; Adopo; Gineitis; Rodriguez; Miranchuk; Vlasic; Sanabria