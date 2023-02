Marcolin: “La partita di domenica può rivelarsi una trappola per gli azzurri ad una condizione”

L’opinionista di Dazn ed ex giocatore sia del Napoli che della Cremonese Dario Marcolin ha parlato della sfida di domenica tra le due compagini. Intervistato ai microfoni di Radio Marte ha parlato di un Napoli che rischia di incappare in una trappola se non mantiene la concentrazione di sempre. Queste le sue parole: “Quella tra la Cremonese e il Napoli è un po’ la mia partita, perché ho ricordi molto piacevoli. Per gli azzurri questa è una partita trappola, ma può diventare così solo se gli azzurri non dovessero mantenere la concentrazione che hanno avuto nelle altre partite, in caso contrario non avrà problemi. L’atteggiamento di inizio gara sarà importantissimo per la partita intera. La Cremonese verrà a difendersi e cercherà di ripartire quando possibile. Non mi aspetto cambi, anche perché non c’è il bisogno attualmente, i 53 giorni di pausa per il Mondiale hanno dato al Napoli la possibilità di ritrovare la condizione. Non credo Spalletti farà giocare Kvaratskhelia a destra, anche se in nazionale lo fa, ma non credo il mister voglia cambiare qualcosa. Il Napoli sia per l’età della rosa, che per la qualità dell’allenatore e quanto sta dimostrando in Europa ha già dato inizio ad un ciclo importante”.