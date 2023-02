Maldini difende Pioli: “La differenza era solo col Napoli, Pioli non è in discussione”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale in cui riserva il club:

“Siamo in discussione tutti, sempre. Fa parte della vita di chi fa questo lavoro. Non è in discussione Pioli, il cambio di modulo arriva per ritrovare la solidità che si è persa. Non dobbiamo dimenticarci che fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con i punti dello scorso anno, l’unica differenza era il Napoli e poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League”.