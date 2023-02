KKN – Meret potrebbe partire per un’offerta monstre. In caso, Giuntoli ha pronto il sostituto. I dettagli

Valter De Maggio giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha parlato di alcuni temi legati al calciomercato. Tra questi l’arrivo di Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco infatti, è stato preso sapendo che Giovanni Di Lorenzo non giocherà tutte le partite. Si è anche parlato delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che sono un forte segnale per dire che Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen non si muoveranno da Napoli. Ma la notizia più importante riguarda Alex Meret. In caso di partenza del portiere del Napoli per un’offerta clamorosa, Cristiano Giuntoli ha in cima alla sua lista Guglielmo Vicario dell’Empoli.