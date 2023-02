Figc, disposto un minuto di silenzio per il terremoto di Turchia e Siria. Gravina: “Tragedia che non può lasciarci indifferenti”

La Figc, con una nota diffusa sul proprio sito, ha dichiarato che per tutte le partite della prossima giornata di campionato verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del drammatico terremoto avvenuto tra Turchia e Siria.

“La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. “Il mondo del calcio – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – si stringe attorno alle popolazioni vittime del terremoto. È una tragedia che non può lasciarci indifferenti”.