Durante è convinto: “Il Napoli può vincere la Champions. Ecco come”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Sabatino Durante, esperto di calcio internazionale. L’intermediario ha voluto stuzzicare la fantasia e l’entusiasmo dei tifosi napoletani, ipotizzando uno scenario felice.

Ecco la provocazione lanciata da Durante: “Il Napoli può vincere la Champions League e deve provarci. Non ha, però, nessun dovere di vincerla ed anche per questo può riuscirci, perché no? Può farcela in un modo: a patto di giocare con la mente sgombra, facendo il suo calcio con spensieratezza”.