De Siervo: “Osimhen si è confermato un Top player, uno degli attaccanti più forti in circolazione”

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato di Victor Osimhen dopo la vittoria del nigeriano del premio come giocatore del mese di gennaio. Queste le sue parole sul 9 azzurro: “Nel mese di gennaio Victor Osimhen si è confermato un vero Top Player, uno degli attaccanti più forti attualmente in circolazione e uno dei più forti al Mondo. Con 5 gol l’attaccante nigeriano ha consolidato il suo posto in cima alla classifica marcatori e ha dimostrato nuovamente il suo ruolo di leader in una squadra che continua a stupire. Questa è la terza volta in cinque mesi che un calciatore del Napoli viene premiato col premio di miglior giocatore del mese, a testimonianza di quanto gli azzurri sia bravi a scovare e a valorizzare talenti”.