Cremonese, il ds Giacchetta: “In Coppa Italia siamo stati anche fortunati. Il Napoli è forte ma ce la giocheremo

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non ci saranno grandi differenze rispetto alla Coppa Italia, se non nella volontà maggiore del Napoli di vincere. Noi manterremo il nostro atteggiamento, c’è un importante divario tecnico, ma ci difenderemo cercando di dare il meglio come in coppa. È paradossale il fatto che in campionato non abbiamo ancora vinto mentre in Coppa Italia, con un po’ di fortuna, siamo stati premiati. Gli stessi calciatori sono stati sfortunati negli episodi, in diverse circostanze avremmo meritato di vincere. Dopo il Napoli abbiamo il Torino, ma arrivati a questo punto del campionato è meglio giocare con squadre più forti perché caricano maggiormente gli stimoli dei calciatori. Alcune partite come quella contro il Lecce pesano. Siamo rientrati tardi da Roma e non l’abbiamo potuta preparare. Se fosse capitato al Napoli se ne sarebbe parlato per giorni sui giornali. Okereke? Fermo ai box come Dessers”.