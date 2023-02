Nelle fila del Napoli di Spalletti per la prima volta in questa stagione c’è un diffidato. Si tratta del difensore coreano Kim Min-Jae, da sempre molto aggressivo nei contrasti con gli avversari e quindi dal giallo “facile”. Il calciatore azzurro dovrà prestare molta attenzione in vista del match di domenica sera in casa contro la Cremonese. Semmai dovesse essere ammonito, il coreano salterebbe la partita di venerdì 17 febbraio alle ore 20:45 contro il Sassuolo, in trasferta a Reggio Emilia.