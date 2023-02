Passi in avanti per il rinnovo di Olivier Giroud col Milan fino al 2024: nel pomeriggio odierno l’entourage del francese ha incontrato il club rossonero. Un summit positivo, anche se bisognerà limare ancora alcuni dettagli per arrivare all’accordo definitivo tra le parti.

37 anni il prossimo settembre, l’attaccante francese non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto a seguire le orme del compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic.

A riportarlo Sky Sport.