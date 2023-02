Simpatico siparietto al Festival di Sanremo, Amadeus: “Napoli meritatamente in testa ma con l’Inter…”

Nel corso del Festival di Sanremo c’è stato un simpatico siparietto tra Amadeus e un piccolo tifoso azzurro, Mario di Leva, giovanissimo attore napoletano della fiction ‘Resta con me’. Il piccolo attore ha regalato una maglia del Napoli al conduttore che ha detto: “L’accetto volentieri perché come sapete sono innamorato di Napoli avendo una moglie napoletana. Ho fatto anche il militare a San Giorgio a Cremano nel 1984, l’anno che il Napoli acquistò Maradona. Devo dire che state facendo un campionato bellissimo, ma sapete che la mia squadra è l’Inter. Il Napoli è meritamente in testa, ma posso vantarmi che la mia squadra è stata l’unica a batterlo? Me lo concedi?“.

Mario: “Posso dire una cosa, ma a -13 fa freddo?“

Amadeus: “Giochi anche al calcio?”

Mario: “Sì, da terzino destro come Di Lorenzo“.