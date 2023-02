Roma: Verso Napoli-Cremonese: previsto altro sold out al Maradona

L’entusiasmo dei tifosi partenopei è alle stelle, tanto da riempire lo stadio Maradona ogni volta che gli azzurri disputano una partita casalinga.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Roma, in occasione di Napoli-Cremonese verrà registrato un altro sold out. Nel giro di poche ore, infatti, sono già terminati i biglietti per Curve e Distinti. Restano pochi posti, invece, nelle Tribune.

Il popolo napoletano, dunque, è pronto a sostenere ancora una volta la squadra, spingendola sempre più in alto.