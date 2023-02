Roma – Foschi: “Il futuro di Osimhen dipende anche da lui…”

Rino Foschi ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Roma in merito alle parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Victor Osimhen.

Questo quanto dichiarato dal dirigente sportivo: “De Laurentiis ha parlato chiaro. Non ha lasciato spazi a equivoci. Osimhen non si cede, non è in vendita. Vuol dire che il Napoli non spinge per darlo via. Ma attenzione, perché il futuro dipenderà anche dal ragazzo. Resterà solo se lo vorrà anche lui. Ma se così non fosse la società ha la serenità e la forza di chiedere una cifra adeguata, e quella per Osimhen sarà molto alta”.