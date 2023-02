Modá, parla il cantante Kekko: “Sono malato del Napoli da sempre, vinceremo lo scudetto”

Tanta, tantissima musica in questi giorni con la 73ª edizione del Festival di Sanremo che ha avuto il via nella serata di ieri. Alla musica si associa spesso anche un po’ di calcio, come accaduto oggi con Kekko Silvestre dei Modà. Il noto cantautore è stato ospite di Bruno Gaipa e Lucio Belmonte nello studio mobile di Radio Punto Nuovo proprio a Sanremo:

“Sono malato del Napoli, altro che tifoso. La parola scudetto? Di solito sono sempre scaramantico ma quest’anno non ce la faccio ad esserlo perché siamo troppo belli. Non troppo forti e basta, ma siamo anche troppo belli. Dai, questo è l’anno giusto per tornare a vincere lo scudetto”.