Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del calciomercato. Ecco cosa ha dichiarato:

“Credo che De Laurentiis dica la verità: il Napoli non ha bisogno di vendere nessuno. È chiaro che se ci fosse un’offerta altissima per Osimhen o Kvara da indurre il Napoli ad accettare non per esigenza di bilancio ma per guadagno vero e proprio, allora si fa mercato per innestare altri giocatori, altrettanto giovani e forti”.