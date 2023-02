Gazzetta, Kim “Eroe dei due mondi”

Da Tongyeong, la città in cui è nato, a Napoli passano tanti chilometri. Ad accorciare le distanze ci ha pensato proprio Kim, il massiccio difensore azzurro, che insieme a Rrahmani ha tenuto la porta blindata 11 volte in questa stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il sudcoreano è stato scelto come ambasciatore di Chiliz. Si tratta di una multinazionale attiva nella tecnologia e nel “Web 3”, creatrice della blockchain su cui si basano i fan token. Una scelta dettata non solo dal peso che il Napoli sta acquisendo di vittoria in vittoria, ma anche dal ruolo centrale della Corea del Sud nell’espansione di mercato del mondo dei fan token Socios.