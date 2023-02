Gazzetta – “Il Napoli riesce a vincere anche senza Osimhen…”

La mentalità vincente degli azzurri fa trionfare la squadra anche in assenza della sua stella più luminosa: Victor Osimhen.

Come spiegato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel Napoli a fare la differenza non è soltanto il singolo giocatore ma l’intero gruppo. Basti pensare al percorso fatto finora in Champions League, nel corso del quale il numero 9 è stato fermo ai box.

Nonostante l’assenza, la squadra è riuscita a conquistare la vetta del girone con il miglior attacco: 20 gol. Simbolo che la chiave di questo Napoli è la compattezza fra giocatori.