Gazzetta: “Il Napoli è affamato, c’è un dettaglio che stuzzica l’ambiente…”

Il Napoli di Spalletti è ormai incontenibile. La sua voglia di vincere e conquistare grandi traguardi si respira in ogni componente del gruppo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta la mentalità della squadra, sottolineando la sua capacità nel controllare e portare a casa anche le partite più difficili. Che sia in campionato o in Champions League, gli azzurri non mollano mai, dimostrando di poter lottare per qualsiasi trofeo.

Ora in ballo non c’è soltanto lo scudetto, ma anche la Coppa dei Campioni.