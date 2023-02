Galderisi: “La Cremonese può dare problemi, ma non credo che il Napoli sbaglierà una seconda volta”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio: “Che partita sarà quella contro la Cremonese? Il Napoli è chiamato a continuare un cammino sinora fantastico. Una squadra che diverte ma che sa essere anche concreta. Di fronte troverà una squadra che darà problemi, capace di mettere in campo attenzione e compattezza. La consapevolezza del Napoli, però, credo farà la differenza, come ha potuto dimostrare contro lo Spezia.

Classifica deficitaria della Cremonese frutto anche della proposta di gioco? È vero, e questo è anche ciò che è stato imputato ad Alvini, che ha sempre avuto una precisa idea di gioco. Secondo me il tecnico ha raccolto meno di quanto meritato, e ciò ha causato difficoltà ed insicurezze. Con Ballardini è cambiato molto, parliamo di un allenatore dalla grande esperienza. Le caratteristiche degli attaccanti in rosa, poi, permettono alla squadra di potersi abbassare e sfruttare gli strappi in campo aperto.

Chi rischia di più il prossimo turno tra Napoli e Inter? Credo che la Sampdoria necessiti di un cambio di marcia, anche se non sarà facile contro l’Inter. Anche se i nerazzurri sono un top club ed in forma, i liguri venderanno cara la pelle. Inoltre, non credo che il Napoli sbaglierà la seconda volta, in casa, contro la Cremonese”.