Fatto Quotidiano: “La Juventus andrà minimo in Serie B…”

La Juventus è a un passo dalla retrocessione in Serie B. A riportare la notizia, l’edizione odierna de il Fatto Quotidiano.

Come spiegato dal giornale, prendendo in esame la sentenza delle plusvalenze fittizie (-15 punti in campionato), anche l’esito del processo sulla “manovra stipendi” sarà duro, probabilmente più di quanto lo sia stato il primo.

Tale certezza deriva dal fatto che è stata già preparata e firmata la sentenza di condanna nel processo da poco concluso dalla Corte Federale da una parte e dalla difesa della Juventus dall’altra. Quest’ultima, non riuscendo a limitare i danni, ha compromesso ancora di più la faccenda, rischiando anche sanzioni più rigide rispetto alla caduta in B.

Dunque, per i bianconeri la retrocessione in seconda divisione è un augurio più che una condanna.