De Laurentiis a Bild: “Credo che il Napoli possa vincere la Champions…”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al giornale tedesco Bild. Il presidente del Napoli si è soffermato in particolar modo sulla Champions League e sull’appuntamento degli azzurri con l’Eintracht Frankfurt.

Queste le sue parole: “Dopo il sorteggio ho pensato che non si trattava di uno partita difficile. Ma la verità è che loro stanno lottando per il campionato e le nostre possibilità di progredire sono davvero del 50%. Non dobbiamo pensare di essere superiori all’Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno nei quarti d’Europa League la dice lunga, in pochi avrebbero scommesso su di loro”.

E ancora: “Napoli e Eintracht sono i migliori esempi di club che possono raggiungere la vetta con molta tradizione e senza l’aiuto di in investitore straniero. La maggior parte dei club che dipendono da denaro esterno hanno speso cifre assurde ma ottenuto risultati inferiori alle aspettative. La nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani”.

Poi, continuando a parlare della Coppa dei Campioni: “Credo che il Napoli possa vincerla. Siamo forti ma le migliori squadre in Europa e nel mondo sono in Champions League. Alcune sono più forti di noi, vedremo!”.