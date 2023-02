Corriere – Lobotka, da oggetto misterioso a grande affare di mercato

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del percorso in maglia azzurra di Stanislav Lobotka, da oggetto misterioso a vero insostituibile del Napoli e grande affare di mercato rispetto ad altri calciatori pagati di più e che non si avvicinano ai suoi standard. Lo slovacco, arrivato per 20 milioni dal Celta Vigo, aveva perso i sorrisi sotto la gestione di Gennaro Gattuso (139′ totali di cui 14 nel girone di ritorno). Tutto è cambiato con Luciano Spalletti che lo stimava già dai tempi dell’Inter. L’incontro con il tecnico ha dato una vera e propria svolta alla sua carriera.