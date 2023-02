Secondo quanto scrive 90min, dall’Inghilterra non si fermano le voci di mercato per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sarebbe stato accostato al Chelsea in queste ultime ore. Infatti, gli scout dei Blues avrebbero seguito da vicino Osimhen sin da inizio stagione. Dunque, la dirigenza londinese non avrebbe problemi a pagare l’intera cifra del cartellino del nigeriano, valutato 150 milioni di euro dal Napoli. Anche se, da come si legge sul sito inglese, il Chelsea avrebbe intenzione di abbassare i costi: starebbe pensando a inserire qualche calciatore esubero della grande rosa che ha a disposizione. Tra questi nomi spunta anche quello di Lukaku. Qualora il belga non dovesse continuare la sua avventura all’Inter, potrebbe davvero vestire la maglia azzurra per la prossima stagione.