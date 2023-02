CdS: “Pazzi del baby Kvara, fenomeno fra i giganti d’Europa”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Kvaratkshelia. Il georgiano è il più giovane ad essere arrivato in doppia cifra fra gol e assist. Compirà 22 anni soltanto domenica, proprio quando il Napoli sarà impegnato nella sfida casalinga con la Cremonese. Così giovane, eppure così forte.

Sono 10 le reti siglate, 12 gli assist collezionati in 22 partite in tutte le competizioni. Davanti a lui, in questa speciale speciale classifica che valuta esclusivamente i giocatori dei 5 top campionati europei, ci sono stelle apparentemente irraggiungibili: Mbappé, Neymar, Haaland, Messi, Salah, Lewandowski, Kane, Rashford e Kolo Muani dell’Eintracht, che il Napoli sfiderà in Champions.

Il georgiano ha fatto impazzire tutti: avversari, tifosi, amanti delle classifiche. Davanti a lui c’è il bomber del Manchester City, Erling Haaland, coi suoi 31 gol e 3 assist. Il “baby d’oro”, però, ha giocato di meno rispetto ai suoi rivali: Rashford 32 partite, Salah 31, Kane 30, Haaland e Kolo Muani 28, Musiala 27, Mbappé e Lewandowski 26, Neymar 25, Messi 24. Kvara si impone anche come calciatore più giovane ad aver partecipato attivamente a 17 gol. Solo il suo compagno di squadra ha fatto meglio con 19. Osimhen è primo nel complesso a quota 20 (17 gol e 3 assist).

Con la Cremonese c’è la possibilità di migliorare il record. Attenzione però: il ragazzino di Tblisi è solito cedere gol già fatti: lo ha fatto con lo Spezia, lo fece all’andata a Cremona cedendo la rete a Lozano. Perché ciò che conta è la squadra, non la gloria personale.