Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, durante l’intervista rilasciata alla Bild, ha elogiato l’operato di Spalletti. Ecco cosa ne pensa dell’allenatore toscano:

“Luciano Spalletti sa perfettamente come valorizzare questi giovani giocatori e farci giocare in modo spettacolare e vincente. Siamo una grande squadra per le sue idee tattiche e perfette”.