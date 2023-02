Abbruscato: “La forza del Napoli è nell’organizzazione difensiva. Osimhen è un attaccante da 40 gol”

Elvis Abbruscato, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“La Cremonese potrà essere una trappola per gli azzurri? Si, potrebbe esserlo. Gli azzurri dominano il campo sia con la palla che senza, e ciò potrebbe indurre a non curarsi attentamente di giocatori pericolosi come Okereke, ed in generale potrebbero essere fatali le ripartenze. La forza del Napoli sta nell’organizzazione difensiva della squadra, che si assesta già durante la fase di possesso. Chi perde palla sa già come recuperarla, e questo è uno degli aspetti principali delle grandi squadre. Il Napoli, tuttavia, è una squadra davvero forte ed avrà ottime chance. A differenza del Milan, è un Napoli davvero maturo in questa stagione? Il Napoli riesce a giocare sia uomo contro uomo, nella metà campo avversaria, che di reparto. Proprio l’organizzazione difensiva descritta prima consente al Napoli di non dover curare eccessivamente le preventive. Il Milan, invece, riscontra difficoltà proprio in queste dinamiche. Le sconfitte creano una sfiducia che non aiuta i rossoneri in questa gestione delle marcature. Osimhen ormai da dimensione europea? È un attaccante da quaranta gol. Ha tutto, velocità, profondità e capacità di legare il gioco, riesce inoltre a dialogare con i compagni e combattere con gli avversari. Tutto ciò che sta acquisendo tecnicamente potrà impreziosire il suo bagaglio qualitativo, ed il nigeriano ne gioverà nella sua carriera”.