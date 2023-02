Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe intenzione di blindare i calciatori azzurri che stanno dando spettacolo in campo. La dirigenza e Spalletti vogliono continuare a credere in questa squadra anche per i prossimi anni, con la speranza di aprire un ciclo davvero importante. Dopo il rinnovo di Lobotka il Napoli sta lavorando anche su altri tre azzurri. L’ordine cronologico dovrebbe essere il seguente: Juan Jesus perché è in scadenza, poi Rrahmani e infine capitan Di Lorenzo.