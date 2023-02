Sky, Cremonese: Okereke out per Napoli, le ultime

Secondo quanto riporta Sky, non arrivano buone notizie per Davide Ballardini in casa Cremonese. Infatti, Okereke resterà fuori presumibilmente per almeno un paio di settimane. Oltre all’attaccante, la Cremonese deve far fronte agli infortuni di Lochoshvili e Quagliata, che anche loro stamattina hanno svolto l’allenamento a parte. Quasi impossibile appare quindi il recupero di Okereke per la trasferta di Napoli, mentre mister Ballardini spera di recuperare Acella, Benassi e Buonaiuto: i primi due hanno lavorato oggi in gruppo, mentre il trequartista ha svolto parte del lavoro con i compagni.