Schwoch: “C’è solo un giocatore che relegherebbe un mostro come Osimhen in panchina”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare degli uomini di Spalletti.

Ecco le sue parole: “Il segreto di questo Napoli sta tutto nel lavoro dell’allenatore, ma avere una seconda squadra di livello pronta in panchina è un bel contare. È il caso di Simeone, averlo che subentra è un lusso per qualsiasi squadra. L’argentino ha fatto una scelta forte: se vuoi giocare sempre, vai in una squadra mediocre. Ma se vuoi vincere e giocarti qualcosa di importante, vai in un grande club e ci provi con tutto quello che hai”.

Schwoch ha poi continuato: “Davanti a un mostro come Osimhen che ad oggi farebbe la panchina soltanto ad Haaland. Ci sta che Simeone si accontenti di andare in panca, ma da grande professionista risponde sempre al meglio. La Cremonese? Il campionato è un’altra storia, non mi aspetto un altro scherzetto. Il Napoli gioca con una mentalità diversa, quindi può renderla una partita facile. Poi se invece il Napoli si mette già a pensare alla Coppa Campioni, quello sarebbe un errore: in Serie A nessuno ti regala nulla”.

Infine, ha concluso così: “Il Napoli quest’anno però ha sbagliato sempre poco e questo è merito dell’allenatore. Così come la crescita di Osimhen, che Spalletti lo ha preso sotto la sua ala dal ritiro estivo. Quando trovi un allenatore che ti cresce personalmente, se non sei stupido ne approfitti. E siccome Osimhen non è stupido, lo ha fatto e i risultati ora si vedono“.