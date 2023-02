Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e del campionato. Ecco cosa ne pensa:

“Cosa ne penso del Napoli e di questo nuovo ciclo? Se De Laurentiis ne ha voglia, può aprire un ciclo davvero importante. Al momento è l’unica squadra in Italia che ha un’identità straordinaria. Il Napoli è davvero un grandissimo esempio per tutto il calcio italiano in questo momento, le altre società dovrebbero prendere spunto dagli azzurri”.