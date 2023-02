Libero – Napoli in fuga: Milan ed Inter hanno mostrato i propri limiti

Il quotidiano Libero, nell’edizione odierna, si è concentrato sul campionato stratosferico del Napoli e sulla differenza con le inseguitrici.

Primo in solitaria e distante ben 13 punti dalla seconda in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi, la squadra azzurra ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie, soprattutto delle milanesi: nel derby è emersa una difficoltà oggettiva della distanza per tanti fattori dalla capolista Napoli, che ha seminato e raccolto un terreno sempre più prolifico di punti. Fino alla 21° giornata, come afferma il giornale, entrambe le compagini di Milano non avrebbero dimostrato di essere all’altezza di questo Napoli.