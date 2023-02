Il mercato estivo porterà nelle casse del Napoli almeno 10 milioni, ipotizza La Gazzetta dello Sport. Il motivo? Il trasferimento di Andrea Petagna al Monza. Attualmente il calciatore è in prestito, ma non si ipotizza un suo ritorno in maglia azzurra visto il suo rendimento nella squadra lombarda.

Come sfrutterà ADL questo incasso?