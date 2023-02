CorrSport – Meret ha totalizzato ben 9 porte inviolate: secondo solo a Provedel

C’è un dato che sintetizza la stagione stratosferica di Alex Meret.

Come riportato stamane dall’edizione de Il Corriere dello Sport, nelle sue pagine dedicate al Napoli, emerge con vigore un fattore importantissimo che riguarda il friulano: il portiere ha totalizzato ben 9 porte inviolate, alias clean sheet, un dato che in Serie A lo posiziona secondo in classifica dietro Provedel della Lazio, che è riuscito addirittura a fare meglio dell’azzurro con ben 11 porte inviolate. Un risultato del lavoro importante e di rivalsa dell’ex Spal, che dopo l’addio di Ospina ha svoltato completamente il suo destino e la sua avventura partenopea con un atteggiamento propositivo e da vero fuoriclasse.