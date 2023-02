CdS – Eintracht-Napoli, biglietti esauti nel giro di pochi minuti. Scatta la polemica

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di Champions League contro l’Eintracht in programma il 21 febbraio.

“La prevendita della partita di Champions con l’Eintracht, in programma martedì 21 febbraio a Francoforte e valida per l’andata degli ottavi, è partita ieri mattina con il diritto di prelazione riservato agli abbonati per quarantotto ore, ma venti minuti dopo i 2.600 tagliandi del settore del Deutsche Bank Park riservato agli ospiti erano già esauriti. Migliaia e migliaia, i tifosi rimasti a bocca asciutta. Ai delusi non resta che provare l’assalto ai tagliandi della sfida di ritorno, in agenda al Maradona il 15 marzo”. Si legge sul quotidiano.