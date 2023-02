Il Real Madrid va in finale del Mondiale per Club. I galacticos hanno la meglio sugli egiziani dell’Al Ahly anche se non così facilmente. Finisce 1-4, con Vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas in rete e gol di Maaloul per l’illusorio 1-2. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Luka Modric. La squadra di Ancelotti se la vedrà domenica con i sauditi dell’Al Hilal per l’atto conclusivo del torneo mondiale del club.