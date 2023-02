A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Visnadi, giornalista ‘Calciomercato.com’:

“Stravedo per Osimhen e credo che sia un giocatore fantastico. 200 milioni per un calciatore mi sembrano una follia. Se andiamo a fare il rapporto ad altri credo che ci sia una deriva pericolosissima sotto questo aspetto. Osimhen è pazzesco perché fa cose che gli altri neanche pensano, quest’anno sta facendo vedere chi sia veramente. Complimenti a chi l’ha scelto. È un gioiello che è stato lucidato per bene per farlo brillare come merita. Io penso probabilmente se andiamo a fare questa verifica, tutte le sanzioni sono inferiori rispetto all’anno scorso. L’attaccante spesso viene ammonito perché si innervosisce, ma quando vinci e segni sei più sereno. Si parla adesso di partite sporche quando riesci a portarla a casa. Il Napoli non ha vinto sempre 4-0, ha anche sofferto. È quello che è accaduto al Milan l’anno scorso. Basta che nel castello di carta che hai costruito salti un pezzo e viene giù tutto. Sarebbe curioso vedere l’anno scorso dopo 21 partite quante ammonizioni avesse il Napoli. Pensa a giocare a calcio, gioca bene e tutto riesce perché entra in un loop in cui va veloce e sembra che non faccia fatica. La corsa scudetto? È giusto dire che bisogna aspettare che ci sia il sigillo aritmetico, ma onestamente non so come sia possibile e non c’è lo spazio di pensare chi sia l’anti Napoli. L’Inter non ha questa continuità. Il Napoli ha avuto continuità, bel gioco, alternative. Il Napoli è stato 6 partite senza Osimhen e non se ne è accorto nessuno perché sono entrati dei ragazzi bravi che hanno vinto le partite. Osimhen è arrivato con le stigmate di un campionato, ma non si vedeva, quindi i meriti dell’allenatore sono evidenti perché è un giocatore totale. Ibanez che fa quell’errore andrebbe ringraziato perché altrimenti non avremmo visto una giocata pazzesca di Osimhen. Quella giocata la può fare solo un matto geniale, la genialità di fare quel colpo lì è straordinaria. Il caso Manchester City? Quello che succederà alla Juventus è già molto più chiaro. Proverà ad annullare la sentenza per la penalizzazione al CONI, ma poi subirà un altro processo sportivo con le stesse prove che hanno determinato la prima condanna. Penso che la Juventus rischi molto. Non sappiamo quanto rischi il Manchester City. C’è una differenza di fondo, il City è stato denunciato dalla Lega, mentre la Juventus dalla Procura. Pare non ci siano regole scritte su cosa rischia il Manchester City, è una situazione molto complicata che merita di essere seguita come all’estero seguono quella della Juventus, ma non mi sentirei di mischiarle”.