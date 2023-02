Tuttosport – Kvara e Osimhen tra amicizia e intesa calcistica

Kvara e Osimhen formano oramai la coppia dei goal azzurri.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, stamane, stanno incantando il mondo intero a suon di reti e giocate clamoroso. Tra i due c’è anche un rapporto di amicizia che va oltre il rettangolo verde di gioco e lo si vede ad occhio nudo: “Sì, sono diventati proprio due gemelli, si cercano, si sentono, si aiutano ed esultano quando il compagno di squadra riesce a gonfiare la rete. Quest’anno è successo spesso che Kvara fornisse al centravanti prelevato dal Lille l’opportunità di andare a bersaglio per sei volte. Anche se giovanissimi, quella formata quest’anno dal Napoli è una coppia di campioni in boccio, fatti l’uno per l’altro ed abili a trovare un affiatamento che certamente porterà il Napoli allo scudetto. Kvaratskhelia e Osimhen. Loro provenienti da Tblisi e da Lagos, ora sono diventati l’oro di Napoli”.