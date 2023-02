Repubblica – Eintracht-Napoli match ad alto rischio? Ecco come stanno le cose

Eintracht-Napoli è il match di Champions League in programma il 21 febbraio. Secondo quanto riportato da La Repubblica la trasferta è considerata a rischio, visto il legame dei tifosi tedeschi con i tifosi dell’Atalanta.

“La trasferta è considerata a forte rischio per l’ordine pubblico per una questione di gemellaggi incrociati: gli ultras dell’Eintracht sono legati agli atalantini, quelli del Napoli all’Hertha Berlino. I rapporti sono molto tesi, si sta lavorando per evitare scontri nelle ore precedenti al match”. Si legge sul quotidiano.