Il Mattino – Se parte Osimhen occhi su Broja nonostante l’infortunio: riscatto sicuro per Simeone

Armando Broja rimane un desiderio del Napoli per l’attacco nel caso in cui dovesse partire Osimhen.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, stamane, l’albanese piace tanto ad ADL e Giuntoli, che hanno puntato i riflettori sul suo talento già dalla scorsa estate, forse leggermente frenati per un discorso proiettato al futuro da un brutto infortunio che lo sta tenendo ai box per svariati mesi. Oltre a Broja, inoltre, non sembrerebbero esserci dubbi sul riscatto del Cholito Simeone, che sarà riconfermato anche per la prossima stagione, dato il rendimento eccezionale dell’argentino nonostante le poche presenze e il minutaggio ridotto all’osso: “E in pole c’è la Premier con le sue sterline. E sempre dall’Inghilterra il Napoli valuta il suo sostituto che è Armando Broja. Il 21enne albanese è, però, ko per una rottura dei legamenti e il Napoli sta frenando e non poco. Certo, De Laurentiis lo insegue da giugno: gli è stato segnalato dallo scouting azzurro e da allora lo ha monitorato. Il primo acquisto in attacco, in ogni caso, sarà Simeone: pronto il riscatto, al di là delle presenze con il contagocce”.