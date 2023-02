Il Mattino – Lo United ci ha provato per Osimhen: secco no di ADL a gennaio

Il Manchester United avrebbe provato a sondare il terreno per Osimhen a gennaio.

La rispost del patron azzurro, ADL, è stata secca e perentoria. L’edizione odierna de Il Mattino ha trattato il rifiuto incondizionato a trattare la cessione del presidente del Napoli, che a gennaio non ha voluto assolutamente vendere i suoi pezzi pregiati. Niente da fare per gli inglesi: “Il primo assalto è stato respinto: il Manchester United ha provato a gennaio adanticipare tutti per Victor Osimhen. Nulla da fare, il Napoli non si è voluto neppure sedere per iniziare a trattare, rinviando con i vari intermediari impegnati in prima linea per l’operazione, a giugno. Complicato trattenere Victor, al di là del fatto che da quando è in Europa non è mai rimasto troppo al ungo nello stesso posto”.