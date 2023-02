Il Mattino – Gioielli della Serie A sul taccuino di Giuntoli: cinque nomi stuzzicano l’ex Carpi

Cristiano Giuntoli è già pronto a programmare la prossima campagna acquisti.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, sarebbero già cinque i nomi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli per dare adito alla linea giovanile targata ormai SSC Napoli. Due calciatori di Sassuolo ed Empoli avanzano nei desideri dell’ex Carpi, che vorrebbe sondare il terreno anche per Doig del Verona, autentica sorpresa scaligera di questa stagione. L’analisi del progetto giuntoliano, nella quale non manca il forte e persistente interesse per Adama Traorè, suo pupillo e forte tentazione per il mercato covata già da diversi mesi. La condizione del suo arrivo sarebbe la cessione di Lozano: “Vicario, classe 1996, sarebbe un candidato in caso di cessione di Meret. E i rapporti tra Napoli e Empoli mettono Tommaso Baldanzi in posizione di grande vantaggio rispetto alle concorrenti. E nel taccuino c’è anche un altro terzino che ha colpito, e non poco, l’area tecnica azzurra: è Josh Doig, classe 2002, scozzese e terzino rivelazione dell’Hellas Verona. Certo, tutto dipende da chi andrà via: Giuntoli segue con costanza Davide Frattesi (già c’è stata una lunga telefonata con Carnevali per capire se ci sono altre pretendenti) e Armand Laurienté esterno d’attacco, tutti e due del Sassuolo. Piace, e molto, Traorè che è in scadenza: gioca nel Wolverhampton, in Premier, e ovviamente l’interessamento è nell’ottica di qualche difficoltà nel rinnovo di Lozano”.