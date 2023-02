Francoforte-Napoli è sold out, i tifosi azzurri: “Com’è possibile in 20 minuti?

E’ durata 20 minuti la vendita dei biglietti per Francoforte-Napoli, sfida di Champions in programma il 21 febbraio alle ore 21.00. Grande rabbia da parte dei sostenitori azzurri, il presidente del Napoli Club Udine ha dichiarato: “Eintracht Frankfurt-Napoli… in poco più di 20 minuti bruciati tutti i biglietti del settore ospiti…. tutto esaurito! Rimpiango i tempi quando potevo acquistarmi con tutta calma i biglietti per seguire il mio Napoli”.

Tantissimi i messaggi dei tifosi del Napoli, delusi da come sono andate le cose. Tra i più comuni: “Vergogna ma come è possibile? Era molto meglio quando si acquistavano i biglietti di persona”. Sul sito del Napoli, dove partivano le prenotazioni del voucher, non c’è più possibilità di andare avanti. Biglietti esauriti. Eppure la vendita libera partiva solo dopo giovedì alle 12 per i non abbonati.