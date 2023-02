Le immagini di Osimhen che, nel prepartita contro lo Spezia, si arrampica fino alla curva del Picco hanno fatto il giro del mondo. L’attaccante del Napoli aveva colpito una ragazza con una pallonata e quindi si è andato a scusare di persona.

Elena Mattinò è intervenuta a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ho visto quel pallone arrivare all’improvviso. È stato incredibile poi vedere Osimhen che veniva verso di me. È stato molto gentile, si è sincerato, scusato e poi è andato via. Ma ho dimenticato di chiedergli la maglia per mio cognato che è tifoso del Napoli”.