CdS – Un Napoli da oro, ma anche d’oro. Ecco il valore della rosa azzurra

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sul valore della rosa. Il valore di mercato della squadra è aumentato molto nel corso di questa stagione:

“In questa speciale classifica delle fantastiche sedici della Champions che verrà, il Napoli è l’alfa e il Liverpool l’omega, gli estremi che non si toccano, non si sfiorano e si ribellano ai luoghi comuni sul danaro che in teoria non è tutto e in pratica aiuterebbe a vivere meglio: il campo, un caveau sentimentale, ha bruciato i 931 milioni di euro di Anfield ed ha già moltiplicato il valore dell’oro del «Maradona», che su transfermakt ha raggiunto i 543 milioni”.