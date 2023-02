Verona – Lazio: all’intervallo è 0-1 per i biancocelesti grazie ad una magia di Pedro

La Lazio è passata in vantaggio al Bentegodi di Verona a pochi minuti dalla fine del primo tempo di gioco.

Una rete magnifica del sempreverde Pedro ha portato in vantaggio gli uomini di mister Sarri, che attualmente sarebbero a 41 punti in classifica e a due lunghezze di vantaggio su Milan e Atalanta, entrambe sconfitte nel weekend di Serie A contro Inter e Sassuolo. Il Verona ha tuttavia bisogno di fare punti, soprattutto tra le mura amiche, per avvicinare il quartultimo posto, presieduto dallo Spezia, attualmente a sole cinque lunghezze. Ci si aspetta un secondo tempo ricco di emozioni e di occasione da rete.