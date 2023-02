Nicolò Zaniolo, ex obiettivo del Napoli, lascerà temporaneamente la Serie A Tim e si trasferirà in un campionato un po’ di nicchia, come quello turco, la SuperLig.

Infatti, il talento ormai ex Roma ha deciso di accettare l’offerta del Galatasaray, e ha aperto alla possibilità di giocare ad Istanbul, in particolare con l’ex del Napoli Ciro Mertens.

Alla Roma andranno 20 milioni di euro, mentre il giocatore guadagnerà più di 3.5 milioni a stagione, con l’ottenimento di una clausola da 35 milioni esercitabile già nella prossima estate.

Fonte: Pedullà.