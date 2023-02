Mattino – Spalletti: “A fare la differenza è la testa dei giocatori…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel corso del post partita di Spezia-Napoli.

Il tecnico toscano pone l’accento sull’atteggiamento avuto in campo dalla sua squadra: “La differenza in questo tipo di partite la fa la testa dei giocatori. Quando si giocano le gare a quest’ora la mattina stessa non c’è tempo di prepararle, bisogna farlo la sera prima nella testa di ognuno. Quando ti chiami Napoli e vesti questa maglia ci sono scontri diretti e partite da vincere assolutamente come questa e non devi essere sorpreso dell’organizzazione degli avversari. Abbiamo trovato soluzioni nonostante lo Spezia sia stato bravo e ci abbia creato problemi, giocando una buonissima partita. Non ci possono essere rimorsi per noi visto chi siamo e che siamo la prima della classe. Modificare il nostro atteggiamento penso sia stata la qualità migliore”.